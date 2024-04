Scivola per 300 metri durante escursione in montagna | morta la scialpinista Monica Reginato

Il Soccorso alpino ha recuperato in fondo alla ferrata del Crench di Idro (Brescia) un 30enne precipita to per diversi metri . Le sue condizioni sono gravissime ed è ricoverato alla ... (fanpage)

Si era attrezzata di tutto punto: sci ai piedi, ramponi per i tratti più delicati. Ma proprio nell?atto di mettere i ramponi per la discesa del canalone, qualcosa è andato storto... (leggo)

Scivola per 300 metri durante escursione in montagna: muore a 55 anni la scialpinista Monica Reginato - Monica Reginato aveva 55 anni ed era una scialpinista di Castelfranco. Ieri ha avuto un’incidente durante un’escursione e ha perso la vita dopo essere Scivolata per oltre 300 metri. È morta ieri, ...fanpage

F1, Verstappen cannibale anche in Cina. Leclerc e Sainz fuori dal podio - Il campione del mondo domina dal primo all'ultimo giro anche in Cina, chiudendo davanti ad un ottimo Norris. Delusione per le Ferrari, che chiudono alle spalle di Perez in quarta e quinta posizione ...ilgiornale

Monica Reginato Scivola per 300 metri e muore a Cortina sotto gli occhi degli amici. «Aveva lo scialpinismo nel sangue» - Si era attrezzata di tutto punto: sci ai piedi, ramponi per i tratti più delicati. Ma proprio nell’atto di mettere i ramponi per la discesa del canalone, qualcosa è andato ...leggo