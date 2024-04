Scivola in un canalone in montagna | Monica muore così sotto lo sguardo degli amici

(Di domenica 21 aprile 2024) Si chiamaReginato, 54 anni, la scialpinista che è morta ieri dopo essere precipitata per centinaia di metri nelComici al Sorapiss. La 54enne, assieme ad altre 4 persone, stava risalendo la parte alta del canale con gli sci sulle spalle, quando ad un certo punto èta, fermandosi alla base del canale. Verso le 15.30 la centrale del 118 è stata allertata dai compagni. Giunto sul posto, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato con un verricello di 20 metri tecnico di elisoccorso e medico, che ha solamente potuto constatare il decesso della sciatrice.choc gliche erano con lei. Ottenuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata recuperata e trasportata alla piazzola di Cortina. Leggi anche: Alpinisti morti: erano tutti familiari. ...

