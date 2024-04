Scivola e muore nel canalone sul Sorapiss Monica Reginato di 55 anni era un' istruttrice Cai con lo scialpinismo nel sangue

(Di domenica 21 aprile 2024) CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Cinquantacinque. Una vitalità fuori dal comune. Un amore per la montagna sconfinato. Ma anche la competenza per affrontarla., 55,...

Si era attrezzata di tutto punto: sci ai piedi, ramponi per i tratti più delicati. Ma proprio nell?atto di mettere i ramponi per la discesa del canalone, qualcosa è andato storto... (leggo)

Si chiama Monica Reginato, 54 anni, la scialpinista che è morta ieri dopo essere precipitata per centinaia di metri nel canalone Comici al Sorapiss. La 54enne, assieme ad altre 4 persone, stava ... (thesocialpost)

CORTINA D?AMPEZZO (BELLUNO) - stava no scendendo e si stava mettendo i ramponi quando è Scivola ta cadendo nel canalone . È morta così ieri Monica Reginato , 55enne... (ilgazzettino)

Bologna, muore mentre va a pesca: è Scivolato nel fiume - È successo in località Molino del Pero. Per recuperare il corpo della vittima, un signore di 82 anni, sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco ...ilrestodelcarlino

Montagna, una scialpinista Scivola nel canalone Comici sopra Cortina: recuperato il corpo senza vita dopo 300 metri di caduta - Il nome della vittima dell’incidente sul Sorapiss di ieri, sabato, è Monica Reginato. Esperta e appassionata sciatrice e alpinista, iscritta alla delegazione del CAI… Leggi ...informazione

Scivola per 300 metri durante escursione in montagna: morta la scialpinista Monica Reginato - Monica Reginato aveva 55 anni ed era una scialpinista di Castelfranco. Ieri ha avuto un’incidente durante un’escursione e ha perso la vita dopo essere Scivolata per oltre 300 metri. È morta ieri, ...fanpage