Schlein si candida alle Europee - ma il suo nome nel simbolo spacca il Pd

Conte, candidarsi e non andare in Ue è presa in giro - Non è una questione di Schlein, ma anche di Meloni e altri leader. Farlo per acquisire qualche voto in più per noi è impensabile. Io non sarà candidato". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe ...messaggeroveneto.gelocal

Elly Schlein si candida, è capolista nella circoscrizione Centro e nelle Isole - Alle prossime europee gli altri capilista sono Cecilia Strada nel Nord Ovest, Stefano Bonaccini nel Nord Est e Lucia Annunziata al Sud. Elly Schlein ...agoramagazine

Europee, Elly Schlein rompe gli indugi e si candida. Ecco le liste del Pd - ROMA “Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese”. Lo ha detto la segretaria ...corrieredellacalabria