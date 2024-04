Schlein candidata capolista a Europee

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 aprile 2024) 13.17 "Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese". Così la segretaria dei Dem, durante la direzione del partito. Saràal Centro e nelle Isole per le elezioni. "Speriamo di eleggere tutta la squadra per lavorare in Europa. Io sarò qua, in Parlamento,nel confronto quotidiano con Giorgia Meloni per le sue scelte scellerate per l'Italia".La Direzione voterà se inserire nomenel simbolo