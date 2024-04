Schianto con la moto - muore a 24 anni Grave il collega di lavoro trentenne L’incidente nella notte in via Settevalli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Si allunga la scia di sangue lungo le strade di Perugia. È un ragazzo di 24l’ultima vittima. Stava guidata lasulla quale viaggiava insieme a un amico quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente a terra. Il 24enne, Alexei Sirbu di nazionalità moldava, ha perso la vita sul colpo, mentre il passeggero, un 30enne romeno, è rimasto ferito in maniera moltoed è stato portato in ospedale, al Santa Maria della Misericordia, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.si è verificatotra venerdì e sabato, in via, in corrispondenza della rotatoria che conduce a un distributore di benzina dismesso. In base agli accertamenti effettuati dalla polizia locale, non sarebbero stati coinvolti altri ...