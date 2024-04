Scherma L’Italia del fioretto femminile non lascia niente alle avversarie | vince Alice Volpi

(Di domenica 21 aprile 2024) Primi quattro posti tutti per le azzurre di Stefano cerioni a Tbilisi in Georgia. Seconda Errigo, terza Favaretto e Cristino. Tangherlini 38° e Calvanese 43° JESI, 21 aprile 2024 – Non ce n’è per nessuno.deltutto sulle pedane di Tbilisi in Georgia nella gara individuale nella prova di Coppa del Mondo. Coltorti, Trillini, Cerioni,prima, Arianna Errigo seconda, Martina Favaretto e Anna Cristino terze. Da segnalare anche l’ottavo posto di Francesca Palumbo. Lasina da una vita a Jesi nella palestra di via Solazzi. I piazzamenti delle altre due jesine è soddisfacente: 38° Elena Tangherlini e 43° Matilde Calvanese. Oggi la prova a squadre. Classifica – 1. ...

