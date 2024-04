Scherma - le fiorettiste azzurre completano la settimana perfetta dominando la prova a squadre di Tbilisi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) La degna conclusione di un weekend perfetto. Il fioretto femminile italiano esce dada dominatore assoluto, con il quartetto azzurro che vince (asfaltando la concorrenza) anche ladel penultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2023-2024 di, andato in scena sulle pedane georgiane. Le ragazze del CT Stefano Cerioni stanno entrando sempre di più in condizione con l’avvicinarsi delle Olimpiadi, dove leandranno per fare esattamente quello che è successo questa: vincere tutto. L’Italia, dopo aver monopolizzato il podio nella competizione individuale, si presentava al via con tutti i possibili favori del pronostico, e Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini non hanno tradito le aspettative. Essendo testa di serie n.1 ...