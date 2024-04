Scatta la mobilitazione per Ilaria | Le faremo la campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) e Alessandro Salemi La notizia della candidatura alle elezioni europee diSalis, è salutata con giubilo da Alleanza Verdi-Sinistra anche a Monza e Brianza, con la coordinatrice provinciale Giovanna Amodio, che ha parlato di lei come di un "nome del territorio". La macchinaè pronta a partire e in agenda per il 9 maggio è già in programma un incontro a Desio col papà Roberto e con a senatriceCucchi. Tuttavia i Verdi monzesi storcono il naso. "Noi tesserati e attivisti dei Verdi di Monza siamo contrari alla candidatura - dichiara Attilio Tagliabue -. Non capiamo perché non siamo stati interpellati. È stata una scelta calata dall’alto. Noi siamo pochi attivi a Monza, ma siamo figure storiche da sempre impegnate sul territorio, in tante attività di pulizia e in tante battaglie ambientaliste". Poi la ...