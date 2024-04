Scatta alle Cascine - le foto della 12esima edizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Firenze, 21 aprile 2024 – Nel cuore di Firenze, tra il verde rigoglioso del parco delle, si è svolta lagara podistica "". Un evento che ha saputo coniugare la passione per lo sport con l'impegno solidale, incarnando perfettamente i valori fondanti del movimento Lions. Organizzata con maestria dalla società UP Isolotto, con il prezioso supporto dell'Associazione Cavalieri di Parte Guelfa e di numerose altre realtà associative, questa manifestazione ha avuto un successo straordinario, tanto da attrarre oltre 400 partecipanti., leFirenze, 21 aprile 2024 – L'obiettivo era nobile e imprescindibile: raccogliere fondi per il ...