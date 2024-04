Scarface | quale è il segreto del suo fascino intramontabile?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 21 aprile 2024)di Brian De Palma compie 40 anni: per l’occasione il film con Al Pacino è ritornato in sala dall’8 al 10 aprile nella nuova versione in 4K di Lucky Red. L’immaginario costruito da, rifacimento dell’omonimo film di Howards Hawks del 1932, ha resistito alla prova del tempo e ha conservato intatto il suo, riuscendo a parlare con la stessa intensità a diverse generazioni dagli anni Ottanta a oggi. Quali aspetti dihanno contribuito a creare quest’aura mitica intorno al film? E quali invece lo rendono un’opera ancora capace di rispecchiare la contemporaneità? Tony Montana e l’iconografia del gangster Al Pacino è Tony Montana – © Universal PicturesIl primo punto di forza dirisiede nel suo protagonista: Tony Montana è diventato, nel corso dei decenni successivi ...