Scandalo doping in Cina ’Coperte’ stelle del nuoto

Nuoto:nuovo Scandalo doping in Cina,olimpionici furono 'coperti' - I principali nuotatori cinesi, tra cui diversi campioni olimpici 'incoronati' ai Giochi di Tokyo, erano risultati positivi a controlli antidoping all'inizio del 2021 e non sono stati sanzionati. (ANSA ...ansa

Ventitré nuotatori cinesi positivi al doping nel 2021 - Il mondo del nuoto è stato travolto da un Scandalo legato al doping. Secondo le ricerche condotte dalla cellula antidoping ARD e dal New York Times, 23 atleti cinesi di alto livello (coinvolti le meda ...rsi.ch

Scandalo doping, 23 nuotatori cinesi erano positivi prima delle Olimpiadi: la Wada non ha verificato. L’inchiesta di Ard e New York Times - Al centro dello Scandalo smascherato dalle due testate il presunto doping di massa in Cina: l'Agenzia antidoping ha creduto alla contaminazione alimentare in hotel Uno Scandalo di portata mondiale, ma ...ilfattoquotidiano