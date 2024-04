SC Farense-Benfica lunedì 22 aprile 2024 ore 21 | 15 | formazioni - quot - pronostici Aquile impegnate nel posticipo

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 21 aprile 2024) Ilha fatto 70 punti in campionato, è arrivato in semifinale di Taça de Portugal ed è uscito solo ai rigori nei quarti di Europa League: non si può dire che sia una stagione disastrosa ma quanto fatto non è bastato a portare a casa i titoli desiderati dalle. Lo Sporting si avvia InfoBetting: Scommesse Sportive e