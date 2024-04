Savona - uccise ex moglie al karaoke ora ammazza compagno cella

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 21 aprile 2024) Domenico Massari, in carcere a Opera per aver ucciso la exnel 2019, ha ucciso sabato sera il narcos Antonio Magrini al culmine di una lite per gli spazi che condividevano. L'autorità giudiziaria è al lavoro per condurre le indagini sull'omicidio. Domenico, detto "Mimmo" Massari, salì agli onori delle cronache perchè fu l'uomo che il 13 luglio 2019la ex compagna Deborah Ballesio con 6 colpi di pistola mentre cantava alnei bagni Aquario di. Nella sparatoria rimasero ferite anche tre persone, tra le quali una bambina, fortunatamente in modo non grave. Dopo l'omicidio l'uomo fuggì per poi consegnarsi il giorno dopo al carcere di Sanremo: si sentiva truffato dalla ex.