Sassuolo - Lecce la diretta | 10 minuto - vantaggio dei giallorossi con Gendrey

(Di domenica 21 aprile 2024)in campo alle 12:30 al ?Mapei Stadium? per la 33ª giornata della Serie A Tim,. La formazione di mister Gotti difende i 32 punti in classifica, con 6...

Le parole di Volpato in vista della sfida salvezza tra il Sassuolo e il Lecce . Il punto di vista del giocatore neroverde Ai microfoni di DAZN, il giocatore del Sassuolo Volpato ha voluto parlare ... (calcionews24)

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Sassuolo : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Lecce e Sassuolo si affrontano nel match valido per la giornata della ... (calcionews24)

Sassuolo - Ballardini: "Partita importante con il Lecce, servirà equilibrio" - Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con il Lecce: "Non sono abituato a guardare gli altri, ma sono abituato a guardare in casa mia. Questa è una partit ...napolimagazine

Serie A: Sassuolo-Lecce 0-0 DIRETTA E FOTO - Per la 33esima giornata di Serie A in campo Sassuolo-Lecce 0-0 DIRETTA "Una gara che riserva risposte più o meno simili rispetto a quella disputata contro l'Empoli.ansa

Lecce - Pongracic: "Col Sassuolo è come una finale, vogliamo un risultato prezioso" - Marin Pongracic, difensore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo: "Oggi per noi è come una finale, abbiamo la possibilità di fare punti importanti, vogl ...napolimagazine