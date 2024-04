Sassuolo-Lecce 0-3 | vittoria di squadra dei salentini e salvezza sempre più vicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Reggio Emilia, 21 aprile 2024 - Nel lunch match della 32esima giornata di Serie Asi giocano buona parte della loro permanenza nel massimo campionato. Da una parte i padroni di casa non possono più sbagliare e devono centrare i tre punti se vogliono uscire dalla zona rossa, mentre i, che hanno cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto, potrebbero dare una spallata decisiva alla corsa. I neroverdi hanno vinto solo una delle ultime 13 gare nonostante il cambio in panchina con Ballardini, ilcon Gotti ha cambiato volto e conquistato 7 punti in 4 giornate con tre clean sheets. Lato formazioni, i padroni di casa con il solito 4-2-3-1 con Laurentiè, Bajrami e Defrel dietro Pinamomnti, mentre dietro c'è Viti sulla corsia di sinistra. Per quanto riguarda i ...