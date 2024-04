Sassuolo-Lecce 0-3 - salentini a un passo dalla salvezza

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – Colpo in trasferta delche si impone 3-0 in trasferta contro ilconquistando tre punti probabilmente decisivi per la. A decidere la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia le reti di Gendrey all'11', Dorgu al 15' e Piccoli al 61'. Isalgono così al 13° posto in classifica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due ...

Europee, Conte presenta il simbolo del M5s: c’è l’hashtag pace. “Non c’è il mio nome e non mi candido, sarebbe una presa in giro” - La scritta Movimento 5 stelle 2050 e l’hashtag #pace. Il leader del M5s Giuseppe Conte ha presentato a ‘ In mezz’ora ‘ su Raitre il simbolo per le Europee: “Non ci sarà il mio nome nel simbolo”, ha de ...ilfattoquotidiano

Ballardini dopo Sassuolo-Lecce 0-3: “Non siamo stati squadra, abbiamo cinque partite per ribaltare la situazione” - Il Sassuolo affonda in casa contro il Lecce per 0-3. I ragazzi di mister Ballardini con questo risultano, affossano ulteriormente le possibilità di salvezza. Mancano poche partite al termine del campi ...canalesassuolo

SERIE A - Le pagelle di Sassuolo-Lecce 0-3: Dorgu e Gendrey imprendibili, Piccoli in gol. Erlic e Thorstvedt disastrosi - SERIE A - I voti ai protagonisti di Sassuolo-Lecce 0-3 con le pagelle della partita: il migliore è Dorgu, che segna un gol e vola trafiggendo la difesa dei nero ...eurosport