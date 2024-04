Sassuolo-Lecce 0-3 | il tabellino

Il video dei gol e degli Highlights di Sassuolo-Lecce , match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Partita senza storia vinta dagli ospiti che partono meglio e ... (sportface)

Jendrai e Dorgu nel primo quarto d’ora hanno dato il doppio vantaggio al Lecce. La formazione di casa non ha saputo reagire e così i salentini, che nella ripresa hanno segnato anche con Piccoli, ... (noinotizie)

Il Lecce piazza un colpo importante per la salvezza in Serie A. I salentini battono nettamente 3-0 il Sassuolo al Mapei inguaia ndo completamente la squadra di Ballardini.Continua a leggere (fanpage)

Sassuolo-Lecce 0-3 Calcio serie A - Jendrai ed Oudin nel primo quarto d’ora hanno dato il doppio vantaggio al Lecce. La formazione di casa non ha saputo reagire e così i salentini hanno portato a casa, al termine di una partita molto co ...noinotizie

Sassuolo – Lecce 0-3, gol e highlights: i neroverdi rischiano la retrocessione! – VIDEO - Sassuolo - Lecce 0-3, gol e highlights: i neroverdi perdono il match salvezza e rischiano sempre di più la discesa in Serie B!generationsport

Sassuolo-Lecce 0-3 diretta: la chiude Piccoli - Giallorossi in campo alle 12:30 al “Mapei Stadium” per la 33ª giornata della Serie A Tim, Sassuolo - Lecce. La formazione di mister Gotti difende i 32 punti in classifica, con ...quotidianodipuglia