Sassuolo-Lecce 0-3 Calcio serie A

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 21 aprile 2024) Jendrai e Dorgu nel primo quarto d’ora hanno dato il doppio vantaggio al. La formazione di casa non ha saputo reagire e così i salentini, che nella ripresa hanno segnato anche con Piccoli, hanno portato a casa, al termine di una partita molto convincente, una vittoria fondamentale, forse decisiva per la salvezza. Ilha ora 35 punti in classifica del campionato didiA. Ilinvece è nei guai. L'articolo0-3 A proviene da Noi Notizie..