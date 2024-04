Sassuolo Lecce 0-2 LIVE | inizia il secondo tempo al Mapei

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Sassuolo : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Lecce e Sassuolo si affrontano nel match valido per la giornata della ... (calcionews24)

Giallorossi in campo alle 12:30 al ?Mapei Stadium? per la 33ª giornata della Serie A Tim, Sassuolo - Lecce. La formazione di mister Gotti difende i 32 punti in classifica, con 6... (quotidianodipuglia)