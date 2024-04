Sassari-Varese oggi in tv | programma - orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

(Di domenica 21 aprile 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 28^ giornata dellaA1di. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno rallentato la corsa della formazione sarda, che comunque vedono ancora a soli due punti la zona playoff. Rimane quindi vivo l’obiettivo di entrare tra le migliori otto, mentre è decisamente diverso il traguardo che sperano di raggiungere gli uomini di coach Bialaszewski, che, nonostante un ottimo percorso europeo, in campionato non sono riusciti a trovare la svolta e anzi hanno ancora una sola vittoria di margine sul penultimo posto, che vorrebbe dire retrocessione. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 21 aprile sul parquet del ...

Sono terminate da poco le tre partite pomeridiane per la diciannovesima giornata della Serie A di Basket 2023-2024, in attesa delle due sfide serali ovvero Pistoia-Olimpia Milano e Brindisi-Tortona ... (oasport)

Bertram al PalaFerraris contro l’insidia Pesaro - La Bertram Tortona apre la 28ª giornata della serie A maschile, ospitando al PalaFerraris di Casale Monferrato la Carpegna Prosciutto Pesaro, con palla a due alle 19 (diretta su Dazn). Il match sarà d ...laprovinciapavese.gelocal

Basket, ultima chance playoff per la Dinamo contro Varese - All'andata si è imposta Varese 90-79 grazie a un primo quarto da +12. Sassari non aveva però il centro Diop (infortunato) e nemmeno un sostituto. La formazione lombarda invece non aveva Mannion e il ...unionesarda

Varese-Sassari, Markovic: “Partita già decisiva per i playoff: ci proveremo fino in fondo” - Nenad Markovic presenta la partita di domenica alle 12 contro Varese, ultima chance per la Dinamo di provare a rimanere in corsa per i playoff: “Ogni ...basketinside