Sardegna | 16enne in coma dopo essere caduto da cavallo - è grave

(Di domenica 21 aprile 2024) Pubblicato il 21 Aprile, 2024 Il giovane è stato trasportato al Brotzu con l’elisoccorsodanelle campagne di Senorbì. Ha sbattuto violentemente la testa,da, nel pomeriggio di ieri. Un giovane di 16 anni, originario di Senorbì, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi ed i medici mantengono la prognosi riservata. Ilinfatti è ined è arrivato incosciente all’ospedale in codice rosso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il giovane – in compagnia di un amico anche lui minorenne – intorno alle 18 di ieri si trovava in località “Santa Mariedda”, nelle campagne alla periferia di ...

Senorbì, cade da cavallo e sbatte la testa: 16enne in coma al Brotzu - È ricoverato al Brotzu, in coma, il ragazzo di 16 anni di Senorbì che, nel pomeriggio di ieri, è caduto da cavallo battendo la testa. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 in un terreno privato nella ...unionesarda

Senorbì, Sardegna: un 16enne è in coma dopo essere caduto da cavallo - Ha 16 anni il ragazzo che è caduto da cavallo a Senorbì, in Sardegna. Il trauma è stato così violento, che ora si trova in coma presso il Brotzu, dove è ricoverato.notizie

Cade da cavallo e sbatte la testa: grave 16enne di Senorbì - Senorbì Uno studente sedicenne di Senorbì, figlio di un agente della polizia penitenziaria in pensione, disarcionato dal cavallo è caduto rovinosamente per terra sbattendo la testa. L'incidente è acca ...lanuovasardegna