Samsung riceverà $6 4 miliardi dal CHIPS and Science Act degli Stati Uniti

Altri smartphone Samsung smettono di ricevere aggiornamenti in quanto hanno raggiunto il termine del supporto software. L'articolo Tutti questi smartphone di Samsung non riceveranno più ... (tuttoandroid)

Ora è ufficiale, Samsung annuncia l'aggiornamento a Galaxy AI e One UI 6.1 per la famiglia Galaxy S23 e altri vecchi modelli. L'articolo Questi Samsung Galaxy riceveranno la One UI 6.1 e Galaxy AI ... (tuttoandroid)

CHIPS Act USA, piovono soldi anche su Samsung: sussidi diretti per 6,4 miliardi di dollari: ...siglato un accordo preliminare non vincolante all'interno del quale la società sudcoreana riceverà fino a 6,4 miliardi di dollari di sussidi diretti nell'ambito del CHIPS and Science Act. Samsung ha ...

App per spostare dati da Android a Android: In questo modo, una volta avviato il trasferimento premendo su Transfer , il telefono riceverà solo ... seppur con qualche personalizzazione per certi marchi come, per esempio, su Samsung. Il ...