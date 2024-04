Salvini chiama Bergamo | Questo può essere l’anno dell’autonomia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 aprile 2024). Direzione Autonomia: dal sogno alla realtà.lo slogan usato dalla Lega in occasione dell’incontro di sabato 20 aprile all’auditorium della Casa del Giovane. Un pomeriggio colmo di enfasi per i presenti aevento, presieduto da Fabrizio Cecchetti, con ospite anche il candidato sindaco didel centrodestra Andrea Pezzotta. Un incontro iniziato col botto, con il vicepresidente del Consiglio Matteo, in collegamento telefonico, come primo ospite della giornata. “Siamo sicuri che possiamo vincere con Andrea Pezzotta e siamo convinti che in tanti comuni della sinistra la lega e il centrodestra possano far la differenza. La storia della lega – spiega– è una storia di eccezionale coerenza e lealtà. Siamo nel 2024 e, dopo tanti anni di battaglie, ...