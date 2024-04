Salva una ragazza dalle botte dell’ex mentre è fuori servizio - Meloni celebra il carabiniere eroe di Sondrio

(Di domenica 21 aprile 2024) Un’aggressione costata quattro pugni in faccia e un naso rotto, ma che sarebbe potuta finire decisamente peggio. Non possiamo sapere cosa sarebbe successo alla 23enne aggredita dall’ex in via Mazzini, nei pressi del parcheggio davanti al Tribunale di, se unnon fosse intervenuto. Una volta vista la scena e chiamati i rinforzi, il militare senza un minimo tentennamento, si è gettato addosso all’aggressore (rimediando anche calci e pugni) proteggendo la vittima e dando tempo ai colleghi di arrivare sul posto. Sentite le sirene, l’ex fidanzato violento si è dato alla fuga. Un coraggio che, oltre alla gratitudine della giovane e della comunità di, ha attirato anche l’attenzione del presidente del Consiglio Giorgia. La premier ha voluto ...

La figlia 17enne di Giovanni Barreca sarebbe scampata alla Strage di Altavilla Milicia per via di una bufera di vento. Le nuove rivelazioni (notizie.virgilio)

Salva una ragazza dalle botte dell’ex mente è fuori servizio, Meloni celebra il carabiniere eroe di Sondrio - Il presidente del Consiglio ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook per ringraziare il militare che, pur non essendo in turno, ha soccorso la 23enne: “A lui il nostro ringraziamento” ...ilgiorno

Openjobmetis, fuochi d’artificio a Sassari: segna 112 punti ed è Salva - Varese sfrutta il match ball per restare in Serie A travolgendo fuori casa il Banco Sardegna (88-112) con percentuali celestiali e una grande prova di squadra ...varesenews

Vicenza, denunciato dal medico per aggressione: si Salva in aula grazie ad una registrazione - Denunciato per avere minacciato il suo medico di base, alla fine la sentenza ribalta la situazione: paziente assolto e dottore segnalato alla Procura per falsa testimonianza e omissione di atti d’uffi ...corrieredelveneto.corriere