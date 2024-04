Dati sempre più allarmanti e in aumento : una situazione grave quella che riguarda i disturbi della salute mentale nei Giovani . L'analisi in un report della Uil.Continua a leggere (fanpage)

La Salute mentale dei minori è un dovere - Maria Rita Parsi, relatrice a un convegno a Bolzano sulla Salute mentale dei minori, sottolinea l'importanza della formazione dei genitori e degli insegnanti per garantire il benessere psicofisico dei ...ilgiorno

Ginnastica mentale per un cervello vincente. Esercizio numero 9. Creare un’immagine per ricordare meglio - Questa settimana l'esercizio di ginnastica mentale aiuterà a stimolare Concentrazione, Memoria a breve termine, Memoria a lungo termine, Creatività. Si tratta della quarta strategia per far funzionare ...firstonline.info

Salute mentale, perché gli uomini faticano di più a parlarne (anche in famiglia) - Una nuova indagine conferma che gli uomini sono i più diffidenti ad affrontare l'argomento. Ma tutti si confrontano poco in famiglia ...vanityfair