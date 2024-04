Salone del Mobile verso la chiusura | attese oltre 350mila presenze

(Di domenica 21 aprile 2024) Soddisfazione di organizzatori ed espositori per un’edizionele. In testa i visitatori dalla Cina

Tante cose belle, tante cose brutte, tante cose inutili, ma ben infiocchettate. Il Salone del Mobile è questo. Al telefono, un espositore con le mani nei capelli: “Per me è come se fosse già ... (ilfattoquotidiano)

Visita a sorpresa dell’attore Pannofino in un Salone di bellezza - Impegnato ad Ancona in uno spettacolo alle Muse Una simpatia contagiosa con tanto di foto ricordo con la clientela e con il personale della parrucchieria Vito Coiffeur in via Marsala ad Ancona per Fra ...youtvrs

Zhang duro: "Il presidente dell'Inter resto io. E su Inzaghi..." - Il numero uno del club nerazzurro parla da Shanghai a margine del Gp di Formula 1: le sue parole su futuro e sul tecnico ...corrieredellosport

Al Salone del Mobile la carica dei buyer esteri - Quasi centomila viaggiatori in più sulla metropolitana rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In termini di flussi il Salone del Mobile ...stream24.ilsole24ore