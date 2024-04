Salone del Mobile | innovazione - sostenibilit - desi -n, futuro

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di domenica 21 aprile 2024) Ci sono pochi eventi in Italia che attirano ogni anno un vasto pubblico internazionale. Milano si conferma ancora una volta capitale delgn con ildel2024, evento che quest’anno esplora nuove dimensioni della creatività e dellaà domestica. Le novità delsono l’ultimo grido in fatto di casa. Nessuno riesce a starne alla larga, neanche noi che siamo andati a dare uno sguardo all’edizione in corso in questi giorni a Milano.dele la cucina delLa 24a edizione di EuroCucina / FTK, svoltasi nei padiglioni 2 e 4, ha impresso un segno indelebile nella concezione moderna della cucina. Riflettendo su temi come l’ibridazione dei contesti e l’intelligenza artificiale, il settore culinario si ...