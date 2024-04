Salis in lista? Peggio solo chi la vota

(Di domenica 21 aprile 2024) Tutti hanno scritto di tutto su Ilaria, superando in lirismo e in mole le agiografie di Santa Giovanna d'Arco

Ilaria Salis scende in campo per le Europee . La 39enne insegnante detenuta a Budapest si candiderà con Avs, Alleanza Verdi e Sinistra di Bonelli e Fratoianni. Una scelta resasi tale dopo il 'no' ... (ilgiornaleditalia)

Sì, no, forse. La possibile candidatura di Ilaria Salis alle prossime europee ha sempre più i contorni del giallo con tratti da telenovela sudamericana. Per la sinistra il caso della maestra di ... (secoloditalia)

"Smentisco", aveva detto Angelo Bonelli stamattina a L'aria che tira sulla candidatura di Ilaria Salis nella lista rossoverde. Qualche ora dopo l'annuncio ufficiale: "Alleanza Verdi e sinistra in ... (iltempo)

Europee, Tajani si candida: “Mi batterò senza risparmiarmi” - Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, si candida alle elezioni europee. Il numero uno azzurro lo ha annunciato oggi al Consiglio nazionale del partito a Roma.rotonotizie

Se gli acchiappavoti sono Vannacci e Salis - Caccia ai nomi per candidati civici anche per l’elezione a Bruxelles. Tanti volti e personaggi in corsa sia nel centrodestra e nel centrosinistra. Da Tarquinio a Annunziata ma chi lavora sul territori ...lanazione

Emily Clancy rimarrà a Palazzo d’Accursio - La vicesindaca Emily Clancy non si candiderà alle Europee nonostante il pressing per guidare la lista Avs. Continuerà il suo percorso in Comune con il Pd. Avs ha candidato Ilaria Salis, attualmente ...ilrestodelcarlino