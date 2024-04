Salernitana-Fiorentina 0-2 - Ikoné | Sogno un trofe - siamo in fiducia

(Di domenica 21 aprile 2024) “Sono contento, perchè ho fatto ancora gol e perchè abbiamo vinto. Adesso dobbiamo essere ‘forti’ per le ultime partite. Fra Coppa Italia e Conference League non saprei scegliere. Vorrei alzarle entrambe o almeno una al cielo, perché una coppa è sempre una coppa. In attacco serve più, soprattutto davanti alla porta quando c’è da chiudere l’azione. Continuiamo così, con maggiore”. Queste le parole, a Sky Sport, di Jonathandopo la vittoria dellacontro laper 2-0. SportFace.

Salernitana, Colantuono: "mea culpa per ultimi 10 minuti" - "A me la partita non e' dispiaciuta. La Fiorentina non aveva creato nulla, potevamo di fare di piu'. Dispiace, a 10 minuti dalla fine non ...sportmediaset.mediaset

SERIE A - Le pagelle di Salernitana-Fiorentina 0-2: Kouamé e Ikoné decisivi, Ochoa non basta. Male Marco Pellegrino - SERIE A - I voti ai protagonisti di Salernitana-Fiorentina 0-2 con le pagelle della partita: il migliore è Kouamé, che entra e trova un gol molto importante. Ik ...eurosport

Salernitana-Fiorentina 0-2, Ikone: “Manca fiducia sottoporta” - Si è conclusa con il risultato di 0-2 la gara tra Salernitana e Fiorentina, valida per la 33ª giornata di Serie A. Una partita sbloccatasi solo nei minuti ...footballnews24