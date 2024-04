Sainz non ha dubbi sul duro duello con Leclerc alla partenza del GP Cina | “È abbastanza chiaro”

L’ Aston Martin ha presentato una contestazione ufficiale contro la Ferrari per quanto successo nelle qualifiche. Carlos Sainz, protagonista di un incidente in Q2, è poi tornato ai box, completando ... (sportface)

Con grande lentezza si prova a togliere la Sauber di Bottas dalla pista 23° giro - Norris finalmente ai box per montare gomme hard Ai box vanno invece Stroll (hard) e Hamilton (hard) per un... (ilmessaggero)

Vasseur dopo il GP Cina: "Serve un lavoro migliore in qualifica". VIDEO - Il team principal analizza la prestazione della Ferrari, con Leclerc 4° e Sainz 5° a Shanghai: "Dobbiamo fare un lavoro migliore al sabato, partire così dietro non aiuta. Questo weekend non abbiamo ...sport.sky

F1. GP Cina 2024, Leclerc: “Miglior risultato possibile. Attendo con fiducia gli aggiornamenti” - Delusione Ferrari giù dal podio al Gran Premio della Cina 2024 che ha concluso in quarta posizione con Charles Leclerc ...automoto

GP Cina - Pagelle: Verstappen torna cannibale. Ferrari: Leclerc e Sainz deludono le attese. Norris super - CARLOS Sainz (FERRARI) 5° classificato ... LOGAN SARGEANT (WILLIAMS) 17° classificato: voto 4 - Per una volta che non era ultimo, ci si è messo da solo incappando in una penalità in regime di safety ...eurosport