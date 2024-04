Sabbatani-Tirelli il duo d'attacco. Il Ravenna scommette sul Forlì

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) È unall’inseguimento, quello che, oggi pomeriggio, al Benelli – fischio d’inizio alle 15; arbitro Mazzer di Conegliano; biglietti da 10 a 30 euro; diretta su youtube a 2,99€ – si troverà di fronte il Certaldo, penultimo della classe, e dunque in zona retrocessione, ma ancora in corsa per i playout. I giallorossi, che in settimana, per effetto dell’esclusione della Pistoiese, si sono ritrovati a -4 dalla capolista, giocheranno con l’orecchio teso al match Carpi-. Per la serie ‘non succede, ma se succede’ bisognerà farsi trovare pronti, la formazione di mister Gadda punta ovviamente al bersaglio grosso, facendo leva su uno stato di forma invidiabile e certificato dai numeri: 4 vittorie consecutive, 12 gol segnati, 0 subiti. Sul caso-Pistoiese, mister Gadda ha quasi alzato le mani: "È una situazione difficile da commentare; una ingiustizia, ...