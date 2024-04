Corre dalla madre anziana e le svaligiano l’abitazione - La mamma stava subendo un furto a Fossalta, la figlia era andata in soccorso. Allerta a Vigonza per un uomo che compie razzie usando un motorino rubato ...mattinopadova.gelocal

Rubano corrente per mezzo milione di euro per estrarre bitcoin e provocano un incendio: tre denunciati - Da quei cavi attaccati illegalmente sarebbe stata rubata corrente per 560.000 euro. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso tra loro. Ci troviamo in largo Benito Jacovitti, nel quartiere di ...fanpage