Roma Spaccio di cocaina - crack e hashish | 5 pusher in manette

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 aprile 2024) Servizio antidroga e di contrasto a ogni forma di reato. Un servizio ad alto impatto che ha interessato le zone di “Tor Bella Monaca”, “Grotte Celoni”, “Rocca Cencia”, “Borghesiana” e “Finocchio”. Gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, dei Commissariati Tuscolano e Vescovio hanno arrestato 5 persone per detenzione ai fini di, identificato 75 persone, di cui 11 straniere, e controllato 37 veicoli. Polizia, servizio antidroga – foto repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Due giovani trovati con laA essere stati arrestati sono stati un cittadino italiano e uno di origine marocchina, di 18 e 22 anni, poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. In particolare, li hanno trovati in possesso di 7 dosi die, a seguito di un ...