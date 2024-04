Roma-Bologna | probabili formazioni - orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024)21 aprile 2024 – Giovedì la Serie A si è assicurata il quinto posto nella prossima stagione di Champions League, ma questo non rende questo scontro meno importante per gli equilibri del campionato nei suoi ultimi sei episodi stagionali. Nella giornata di domani, lunedì 22 aprile 2024, laospita ilin un match chiave per la lotta a un posto nella prossima massima competizione europea. I rossoblu attualmente quarti a +4 sui capitolini, sono forti del successo nel match di andata per 2-0, grazie alle reti di Nikola Moro e all'autogol di Rasmus Kristensen. Daniele De Rossi dopo aver liquidato il Milan in Europa League ed essersi guadagnato le semifinali, vuole chiudere quanto prima il discorso in campionato e riportare cinque anni dopo l'ultima volta i giallorossi in Champions League. Il quinto posto attuale varrebbe già ...