Roma-Bologna - De Rossi in conferenza stampa | orari - tv e streaming

(Di domenica 21 aprile 2024) Alle 10:30 di oggi, domenica 21 aprile, Daniele Deparlerà inin vista di, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A, in programma alle 18:30 di lunedì. Un big match Champions quello dello stadio Olimpico, dove si sfideranno la quinta e la quarta classificata: ilha 59 punti in classifica, quattro in più dellache proverà a portarsi a -1, per poi avere la chance sorpasso ad Udine. Sfida tra due ex grandi centrocampisti del passato: dalla cabina di regia alla panchina, Daniele Dee Thiago Motta sono pronti a contendersi tre punti pesantissimi. Tanti i temi della vigilia, a partire dallo scontro tra il club giallorosso e la Lega per il recupero del match contro i friulani, interrotto per il ...