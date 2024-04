Roccella: «Centri estivi, trovati i fondi. Sessanta milioni dal ministero per trovare i fondi» - Centri estivi per aiutare i ragazzi e loro genitori, quando le scuole chiuderanno. Poi si passerà al potenziamento dei Centri per la famiglia, oggi gusci vuoti per mancanza di fondi ...ilmessaggero

Roccella , in fiamme un’automobile a largo Zirgone. - Una Fiat 500 Bianca parcheggiata in largo Zirgone a Roccella Jonica a pochi metri dalla strada statale 106 , è stata semidistrutta dalle fiamme questa sera poc ...telemia

Disperso in mare da giorni: l’insperato salvataggio del velista soccorso dalla Guardia Costiera - Da giorni si erano perse le tracce di un uomo spagnolo, partito in solitaria il 11 aprile da Creta verso la Sicilia su un'imbarcazione a vela di 12 metri. Dopo l'allerta ricevuta dal centro di soccors ...la7