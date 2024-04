Ripensare il tram è già un atto rivoluzionario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Vogliamo che Firenze torni ad essere “Magnifica”. Un messaggio forte e appassionato quello del primo discorso ufficiale di Eike Schmidt. È una buona premessa per ascoltarlo con attenzione e, in quanto fiorentini che amano la loro città, anche per aprirsi ad una ragionevole speranza. Se le città, come si usa dire nel linguaggio della sociologia, sono “comunità di destino” l’interrogativo che dobbiamo porci è, appunto, quale debba essere il nostro futuro. Ovvero come conciliare la necessità di sviluppo economico e sociale di un territorio peculiare come il nostro con l’identità storica e culturale di una città-mito nel mondo. Date le premesse in campo è una sfida enorme. Mi riferisco, tra i vari punti programmatici esposti dal candidato, al tema della viabilità e, tra di essi, a quello ben noto dellavia. Sciogliamo subito un possibile equivoco. Di una rete di ...