Rimini-Entella oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 21 aprile 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Romeo Neri valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di. La compagine romagnola ha disputato una buona stagione e ora spera di concludere nella maniera migliore possibile, avvicinandosi alla conquista dei playoff. La formazione ligure, dal suo canto, è reduce da un’annata incredibilmente negativa e ha bisogno di terminarla il più in fretta possibile per ripartire al meglio nella prossima. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Serie C, il Pineto sul campo della Spal: serve una vittoria per sognare i play-off - Il Pineto non molla il sogno play-off. Serve vincere contro la Spal per alimentare questa possibilità. Di fronte, però, una squadra che ha bisogno di punti per la salvezza.abruzzo.cityrumors

Entella, Gallo: "In palio punti vitali, il Rimini ha tanta qualità davanti" - Fabio Gallo, tecnico dell'Entella, ha parlato così alla vigilia della sfida contro il Rimini. "Gara difficile, c'è in palio tantissimo e dobbiamo dare il ...tuttoc

Calcio C, il Rimini al Neri contro l’Entella cerca i punti playoff. Troise: ‘Dobbiamo sfruttare il fattore campo’ - Conto alla rovescia. Ultime due partite alla fine della stagione regolare per il Rimini che adesso vede vicino accarezza il traguardo playoff. Domenica pomeriggio contro l’Entella (calcio d’inizio ore ...altarimini