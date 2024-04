Riforma del voto in condotta - i presidi | Reprimere non bast - meglio educare Mantenere l’autorevolezza senza esagerare

(Di domenica 21 aprile 2024) Il Senato ha approvato ladelin, introducendo misure più severe per contrastare i comportamenti violenti nelle scuole. La Camera si appresta a dare il via libera definitivo. Mentre laaccoglie consensi per la sua azione repressiva, molti dirigenti scolastici sottolineano l'importanza di non trascurare l'aspetto educativo delle sanzioni. L'articolo .

Il provvedimento ha ottenuto il via libera al Senato tra molte critiche in arrivo sia dalle opposizioni che dal mondo della scuola (wired)

A chi critica la riforma del voto in condotta dico “che non ha capito molto di quello che significa”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha un bel modo di replicare a ... (lanotiziagiornale)

Riforma del voto in condotta, i presidi: “Reprimere non basta, meglio educare. Mantenere l’autorevolezza senza esagerare” - Il Senato ha approvato la Riforma del voto in condotta, introducendo misure più severe per contrastare i comportamenti violenti nelle scuole. La Camera si appresta a dare il via libera definitivo.orizzontescuola

