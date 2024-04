Ricordato il sacrificio di Erriu e Stasi dopo 36 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) In ricordo dell’uccisone dei carabinieri Umbertoe Cataldoche erano in forza alla stazione dell’Arma di Castel Maggiore e uccisi il 20 aprile del 1988 dalla banda della Uno bianca. Ieri mattina si è tenuta la cerimonia di commemorazione (nella foto) dei due carabinieri, già ‘Medaglia d’oro al valor civile alla memoria’, nel 36°versario della loro morte. Per ricordare il loroè stata celebrata la messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea alla presenza delle autorità civili, tra cui la sindaca Belinda Gottardi, e militari, tra cui il comandante provinciale dei carabinieri Bologna, generale Ettore Bramato. La cerimonia di commemorazione è proseguita con la consueta deposizione di una corona d’alloro al cippo di via Gramsci, eretto alla memoria dei due carabinieri. ...