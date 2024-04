(Di domenica 21 aprile 2024)al cinquantesimodi. Ilda, di Mel B, Melanie C, Emma Bunton, Geri Halliwell e la festeggiata chereplicando l'inconfondibile coreografia.

Un po’ come per gli Oasis, la Reunion delle Hole di Courtney Love è uno dei sogni di tutti i nostalgici degli anni ’90. Questa volta, però, l’indiscrezione arriva proprio dalla vedova di Kurt ... (optimagazine)

L'attrice Christa Miller ha condiviso una foto di una piccola reunion di Scrubs che ha alimenta to le speranze dei fan che attendono notizie su un possibile film. Un pizza party improvvisato ha ... (movieplayer)

Reunion delle Spice Girls, cantano Stop al 50esimo compleanno di Victoria: il video girato da David Beckham - Reunion delle Spice Girls al cinquantesimo compleanno di Victoria Beckham. Il video, girato da David Beckham, di Mel B, Melanie C, Emma Bunton, Geri Halliwell e la festeggiata che cantano Stop ...fanpage

Le Spice Girls si riuniscono per i 50 anni di Victoria Beckham: il video - Le cinque Spice Girls si sono riunite per i 50 anni di Victoria e il video dell'esibizione, girato da David Beckham è diventato virale su Instagram.gazzetta

Dopo Beatrice, chi c’è stavolta a casa di Stefano Miele La Reunion tra ex gieffini - Stefano Miele ha organizzato delle serate a casa sua per rivedere gli ex gieffini: ecco con chi ha trascorso la serata ...361magazine