Report stasera su Rai 3 - le inchieste del 21 aprile | L’HotSpot Albanese e il caso Daniela Santanchè

(Di domenica 21 aprile 2024)Rai 3 proporrà una nuova puntata di, il programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55, ecco un'anteprima delle tematiche affrontate nella puntata. Questa sera, 212024, Rai 3 proporrà in prima serata, a partire dalle 20:55, una nuova puntata, di. Sigfrido Ranucci e il suo team ci guideranno attraverso tre: dall'accordo del governo Meloni sui rifugiati in Albania agli aggiornamenti suldi Danielee, a concludere, l'impatto ambientale delle cave di Carrara. Iage investigativi del 21condotti dalla redazione del programma (Hot)Spot: Unage di Giorgio Mottola con la consulenza di Thimi Samarxhiu e ...

Questa sera a Striscia la notizia in onda su Canale 5, dalle ore 20.35, Chiara Squaglia è a Milano per occuparsi di una pratica che ultimamente va molto di moda: il puppy yoga . ... (metropolitanmagazine)

Domenica 21 aprile 2024 , in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata , condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà di diversi temi di ... (ascoltitv)

Escavazione e inquinamento. stasera l'inchiesta di 'Report' - stasera alle 21 su Rai 3 va in onda l’inchiesta sull’inquinamento legato all’estrazione di Report. Il servizio è stato realizzato nelle settimane scorse dal giornalista Bernardo… Leggi ...informazione

Report stasera su Rai 3, le inchieste del 21 aprile: L’(Hot)Spot Albanese e il caso Daniela Santanchè - stasera 20 aprile 2024 su Rai 3 torna Report: ecco le anticipazioni del programma di Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55.movieplayer

Santanchè, su Report spuntano le mail: "Sapeva dei dipendenti in Cig a lavoro" - Qualche settimana fa Daniela Santanchè è stata raggiunta da due avvisi di conclusione indagini per truffa all'Inps e per falso in bilancio. La ministra però continua a sostenere la sua totale estranei ...affaritaliani