Recupero Udinese-Roma - Adani | I giallorossi stanno subendo un’ingiustizia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) In queste ultime 48 ore si sta discutendo molto sulla data decisa per completare la sfida tra, interrotta domenica scorsa dopo il problema patito da Evan Ndicka nel corso del secondo tempo. Il club giallorosso si è espresso duramente contro la scelta della Lega Calcio di far proseguire l’incontro il 25 aprile. Tramite un video su Instagram, anche l’opionionista RAI Leleha voluto dire la sua sull’argomento: “Prevaricazione, sopraffazione, sopruso: è la traduzione nel dizionario della parola ingiustizia, ossia quello che stal’ASnell’assegnazione della data per ildi quei 18 minuti contro l’dal sistema. Lo stesso sistema che dovrebbe tutelare chi esporta, e da anni, il calcio italiano con orgoglio e valore in Europa”, ...