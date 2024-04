Real Madrid-Barcellona - Xavi furioso | Arbitro? Hanno già visto tutt - se parlo mi squalificano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) “Siamo stati la squadra migliore stasera e abbiamo meritato di vincere. Il futuro con questi giovani talenti sarà luminoso per il”. Lo ha dettodopo il suo ultimo Clasico contro ilda allenatore del, il quarto consecutivo che termina con una sconfitta, questa volta con polemiche arbitrali per un possibile gol fantasma e per l’assenza nella Liga della goal line technology: “Non devo dire nulla sull’, logiài, sepotrebbero sanzionarmi, le immagini ci sono, non devo dire nulla”. Non si trattiene nemmeno Ter Stegen: “È una vergogna per il calcio non avere la tecnologia della linea di porta nella Liga. Ci sono tanti soldi in questo ambiente e i soldi non ...