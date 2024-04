Real Madrid-Barcellona LIVE 1-1 | apre Christensen - pari Vinicius Jr su rigore

Alle 21:00 scenderanno in campo Real Madrid e Barcellona . Ecco le Formazioni ufficiali di Ancelotti e Xavi Di seguito le Formazioni ufficiali di Real Madrid Barcellona , match delle 21:00 valido per ... (calcionews24)

LIVE Real Madrid-Barcellona: El Clasico in diretta - Come sempre, in Spagna, il “Clasico” tra Real Madrid e Barcellona ferma il paese. Questo incontro, valido per la 32ª giornata della Liga, rappresenta un momento di grande interesse per tutto il calcio ...footballnews24

Liga, brutto ko dell'Atletico Madrid. Ok il VillarReal, pari Real Sociedad - Nella 32ª giornata del campionato spagnolo la squadra di Simeone frena bruscamente contro l'Alavés: tutti i risultati ...corrieredellosport

Alaves-Atletico Madrid 2-0, Simeone perde colpi: Benavidez e Rioja show - La domenica de LaLiga si infiamma, in attesa di scoprire chi avrà la meglio tra Real Madrid e Barcellona. A fare da aperitivo al Clasico ci hanno pensato ...footballnews24