Real Madrid-Barcellona - Liga | diretta t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 21 aprile 2024)è una partita della trentaduesima giornata dellae si gioca domenica alle 21:00:oni,tv eng. Ilper mettere in cassaforte la, ilper provare a riaprirla. Non mancano gli spunti in questo interessante Clasico di fine stagione, che potrebbe risentire degli strascichi lasciati da una intensa tre giorni di coppe europee. Rodrygo e Bellingham – IlVeggente.it (Ansa)La Champions League ha arriso ai Blancos, capaci di resistere per centoventi minuti all’Etihad Stadium contro il Manchester City e di spuntarla ai calci di rigore. Carlo Ancelotti stavolta ha vinto il duello con ...