Real Madrid-Barcellona 3-2 - Ancelotti | Settimana stancant - trovato gol con ultime energie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Carloha parlato nel post-partita di3-2, il Clasico che dovrebbe aver di fatto consegnato il titolo della Liga alle Merengues di Carlo. Una prestazione importante quella dei Blancos, per ben due volte in vantaggio prima di trovare il colpo del definitivo ko. “Abbiamo affrontato una rivale forte, che ha dato tutto per riaprire il campionato – spiega – E’ stata unadavveroe, stasera abbiamo recuperato per due volte la partita per poi segnare il gol vittoria con l’ultima goccia di energia che non è male.” Il tecnico dei Blancos parla anche dei tifosi più giovani: “Lo stato ci ha dato e ci darà tanti punti, c’è una connessione con i nostri tifosi e questo ci permette di lavorare per fare sempre il nostro meglio ...