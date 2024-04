Rampage 20 04 2024 L’ultima fermata prima di Dynasty

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 aprile 2024) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Si tratta dell’ultimo show televisivodel pay per view, il main event della serata sarà il Trios Match tra il Kingdom ed il team compost da Kyle O’Reilly, Matt Menard e Rocky Romero. Andiamo a scoprire insieme cos’è accaduto. Rob Van Dam ha sconfitto Kommander, Isaiah Kassidy e Lee Johnson nel 4:20 Elimination Four-Way Match Yuka Sakazaki ha sconfitto Emi Sakura Angelo Parker stava per annunciare il ritiro a causa dei recenti insuccessi in ring, tuttavia Ruby Soho ha svelato che Cool Hand ha ancora un motivo ed una persona per il quale vale la pena combattere: suo figlio. Ruby annuncia dunque la gravidanza, i due partner lasciano il ring in lacrime di gioia. Kyle O’Reilly, Rocky Romero & Matt ...