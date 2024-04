Rally - tragedia nel Fox Hill Super Cross 2024 | sette morti e oltre 20 feriti

(Di domenica 21 aprile 2024)nel Foxdi: un grave incidente provoca 7ed20. Nel corso della gara nella città di Diyathalawa, nel sud dello Sri Lanka, un’auto finisce fuori strada travolgendo i numerosi spettatori presenti. Secondo quanto riportato dal media locale NewsWire, tra levittime fin qui accertate ci sarebbe anche una bambina di 8 anni. Preoccupano anche le condizioni critiche di quattro delle venti persone ferite. Da quanto si apprende, a causare il grave incidente è stata un’auto finita fuori strada. Il veicolo, infatti, ha travolto il gruppo di persone che stava assistendo un’altra vettura, coinvolta in un piccolo incidente pochi minuti prima. Tutte le persone coinvolte ...

Nuova tragedia nel mondo dei Rally in Ungheria . Nelle scorse ore l’Esztergom Nyerges Rally è stato infatti sospeso in seguito a un tragico incidente, causato Skoda Fabia di Janos Toth che uscendo di ... (sportface)

Il dramma nel primo pomeriggio di domenica durante una gara di rally in Ungheria quando una delle vetture ha perso il controllo ed è finita in pieno sugli spettatori dopo un testacoda che ha ... (fanpage)

Rally, tragedia in Sri Lanka: auto sulla folla, 7 morti e decine di feriti - Tra le persone decedute anche una bambina di 8 anni. L'incidente in un tratto non protetto della pista. Circa 100.000 i presenti all'evento, con ingresso gratuito ...gazzetta

Intramontabili auto d’epoca. Al via la decima edizione del Rally - Il Lions Club Busto Arsizio Host organizza il decimo Rally di auto d'epoca per il suo settantesimo anniversario, con prove di abilità e regolarità lungo un percorso di 80 km. Evento sostenuto da Pagli ...ilgiorno

IVREA - tragedia al Rally di Coassolo: cinque condanne per la morte del piccolo Aldo - FOTO e VIDEO - Già in fase d’indagine, invece, era stata stralciata la posizione del pilota e del co-pilota della Skoda Fabia che travolse la famiglia Ubaudi a lato della provinciale 22: loro non avevano alcuna resp ...quotidianocanavese